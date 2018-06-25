ВСУ испытывают новый роботизированный боевой комплекс

Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области. Архивное фото

Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области. Архивное фото

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник". Об этом сообщает пресс-служба правительства на своей странице в Facebook.

"Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное", — говорится в сообщении.

После испытаний комплекс планируется принять на вооружение украинской армии и усилить им оборону на Донбассе.