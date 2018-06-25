Правительство Италии запретило спасателям помогать кораблям с беженцами

Сторожевой корабль Orione ВМС Италии с мигрантами на борту в порту Валенсии, Испания. 17 июня 2018. Архивное фото

Сторожевой корабль Orione ВМС Италии с мигрантами на борту в порту Валенсии, Испания. 17 июня 2018. Архивное фото

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Правительство Италии в воскресенье запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия, пишет The Independent.

Согласно заявлению итальянских властей, корабли с беженцами в Средиземном море, направляющиеся в Европу, подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, и, соответственно, их спасение является обязанностью Ливии.

Ранее Италия запретила спасательным кораблям с беженцами пришвартовываться в итальянских портах, из-за чего некоторые корабли были вынуждены отплыть к берегам Испании. А глава МИД Италии Маттео Сальвини заявил, что беженцы больше не попадут в страну через море.

Кроме того, Италия пригрозила прекратить платить взносы в ЕС, если он не пересмотрит пути распределения беженцев по континенту.