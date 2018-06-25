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Минисаммит ЕС по миграции дал надежду на компромисс

00:2625.06.2018
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© AFP 2018 / Philippe HuguenФлаг Евросоюза. Архивное фотоФлаг Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Минисаммит по проблеме миграции, которую французский лидер Эмманнуэль Макрон возвел в ранг "политической проблемы" ЕС, завершился в Брюсселе на более позитивной, чем предсказывалось евроскептиками, ноте, позволив обозначить набор приемлемых для всех участников вариантов решений и трех ключевых направлений дальнейших переговоров, но не разрешил всех разногласий и пока не дал ясного ответа на вопрос, возможен ли в итоге общеевропейский план действий.

Беженцы на вокзале Келети в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Руководители 16 стран ЕС провели в воскресенье в Брюсселе неформальные переговоры по проблемам миграции, которые в последние недели спровоцировали ряд дипломатических скандалов в отношениях между странами-участницами ЕС. Встреча носила предварительный и подготовительный в преддверии основного Евросаммита 28-29 июня характер.

Нет решений, но есть прогресс

После окончания переговоров стало ясно, что никаких конкретных соглашений и решений достигнуто не было, однако это не послужило поводом ни для одного из выступавших перед журналистами политиков называть встречу неудачной. Напротив, большинство отметили ее пользу, так как сторонам удалось представить свои идеи и предложения и увидеть, по каким вопросам они пересекаются.

Одним из важных итогов встречи стало выраженное рядом лидеров понимание, что в отсутствие общих решений возможны и те, которые будут основываться на договоренностях между отдельными странами.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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"Мы все едины в том, что хотим сократить нелегальную миграцию, что хотим защищать наши внешние границы и что несем ответственность по всем темам. То есть не должно быть так, что одни занимаются так называемой первичной миграцией, а другие — вторичной, все должны нести ответственность за всё", — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Там, где это возможно, мы хотим искать общеевропейское решение, а там, где это невозможно, мы хотим объединить желающих и выработать общие рамки для действий", — добавила она.

Полезной для поиска решений "политического кризиса", вызванного вторичной миграцией внутри ЕС, назвал встречу и французский президент, подтвердив свою позицию в пользу общеевропейских подходов, но признав, что они могут быть основаны на сотрудничестве как всех 28 стран, так и некоторых государств, "которые принимают решения, чтобы вместе продвинуться вперед".

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер Греции Алексис Ципрас, со своей стороны, высказался по этому вопросу осторожнее, отметив, что речь идет о "большой дилемме". "Мы не принимали сегодня решений, мы готовили Евросовет. Я думаю, что есть огромная дилемма, с которой нам придется столкнуться: хотим ли европейских решений европейской проблемы, или мы считаем, что каждая страна должна сама решать проблему", — сказал он журналистам, добавив, что есть страны, которые считают, что если проблема не на их дворе, то они и не должны ее решать. По его словам, сам он выступает "за европейское решение".

Из уст двух лидеров, премьеров Бельгии и Мальты, прозвучало даже слово "прогресс", которого можно, по их мнению, ожидать на Евросаммите, при условии, если в ближайшее время страны предпримут конкретные шаги.

"Это была полезная встреча, и если мы будем в ближайшие дни усиленно работать над оперативными решениями для защиты внешних границ, над вопросами солидарности в управлении миграцией и политикой предоставления убежища в Европе, и если мы действительно возьмемся за вопрос заключения конкретных соглашений со странами вне ЕС, то в четверг возможен прогресс", — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Флаги правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Встреча прошла лучше, чем ожидалось. Был достигнут определённый прогресс", — сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат. "Что я услышал сегодня, в чем позиции сошлись, так это в сигнале о желании двигаться в сторону некоторых оперативных изменений", — добавил Мускат, не уточнив деталей. Он также заявил о необходимости принять решения в ближайшие дни.

Довольным остался и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, чей план, представленный на переговорах, вызывал у журналистов повышенный интерес. Комментировать его после переговоров он не стал, и на вопросы приходилось отвечать другим лидерам. В частности, Ципрас сообщил, что основная часть итальянского предложения на переговорах уже соответствует тому, что пытаются реализовать в ЕС, но отметил, что решать проблемы миграции "надо в рамках международного права и человеческих ценностей". Макрон также отметил, что Конте высказал позицию, "которая в целом согласуется с позицией, выраженной другими участниками переговоров".

"В Брюсселе завершилась неформальная встреча по миграции, мы возвращаемся в Рим решительно удовлетворенными. Мы выбрали верное направление в текущих переговорах. Увидимся в четверг на Евросовете", — написал Конте в своем Twitter. Для воскресного саммита Италия подготовила "Европейскую многоуровневую стратегию по миграции", выступая, в частности, за создание центров международной защиты направляющихся в Европу мигрантов в странах транзита.

Ангела Меркель во время заседания парламентского блока ХДС/ХСС в бундестаге. 20 ноября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
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Как заявил Конте журналистам по прибытии на встречу, документ "основан на новой парадигме решения проблем миграции". "Обязанность спасать жизни не может стать обязанностью обрабатывать запрос (на предоставление убежища) за счёт других", — говорится в документе, который со ссылкой на правительственный дворец Киджи распространили итальянские СМИ.

Французский президент назвал одним из результатов встречи согласие относительно отказа от предложений, которые противоречат гуманитарным ценностям и европейскому праву. "Я рад, что переговоры позволили избавиться от решений, которые не соответствуют нашим ценностям, в частности от решений, связанных с методами, которые не соответствовали ни международному праву, ни европейскому праву", — добавил Макрон, указав на тактику принудительного возвращения.

Три направления

По итогам дискуссий, которые, по словам Макрона, были направлены на выработку целостного подхода, удалось достичь "первичного консенсуса" по вопросам повышения эффективности взаимодействия с третьими странами, принимающие потоки мигрантов, по ускорению работы над усилением охраны внешних границ, а также по переговорам о ряде общих соглашений в ЕС, обсуждающихся уже несколько лет. Этот блок вопросов связан, в том числе, с проблемой вторичного перемещения мигрантов уже внутри ЕС и их возвращения в страны первичного въезда.

Голосование во время референдума по автономии итальянской области Венето на избирательном участке в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
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Меркель также обозначила три большие темы: внешний аспект сотрудничества, защита границ и внутреннее регулирование. По ее словам, на встрече договорились, в частности, развивать дальнейшие аналогичные примеру Турции "соглашения со странами происхождения".

"Что касается наших отношений со странами происхождения или странами транзита, мы вновь убедились сегодня, что соглашение ЕС — Турция является образцовым, но мы должны сейчас выплатить второй транш, чтобы Турция могла реализовать свою большую задачу по поддержке беженцев с европейской помощью", — сказала немецкий лидер журналистам.

"Мы ясно дали понять, что мы хотим и далее развивать такие соглашения с такими странами происхождения. Мы также согласны с тем, что Frontex должен быть укреплен", — сообщила она.

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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"Важно продолжать работу по единой системе предоставления убежища в Европе с фокусом на сотрудничество со странами, откуда прибывают мигранты, на укрепление границ и на более справедливое распределение в рамках ЕС", — сказал шведский премьер Стефан Лёвен.

Участники неформальной встречи ЕС по миграции в Брюсселе выразили общую позицию по борьбе с нелегальной миграцией и укреплению границ Евросоюз, подтвердил премьер Испании Педро Санчес. По его словам, обсуждаемые сейчас в ЕС предложения "имеют отношение к системе, которая уже существует" в Испании. "Мы собираем мигрантов, им оказывается гуманитарная помощь, рассматривается вопрос о предоставлении убежища, (в случае отказа — ред.) остальные отправляются в центры для мигрантов и возвращаются на родину", — пояснил Санчес.

Семья мигрантов из Афганистана входит в автобус после прибытия на железнодорожную станцию Шенефельд, Германия
© AFP 2018 / Bernd Settnik/ dpa
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Финский премьер Юхи Сипиля высказался за распространение практики приема беженцев из лагерей под эгидой ООН. Париж также предлагает для решения миграционных проблем Евросоюза решить вопрос с платформами по работе с мигрантами при участии управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Шарль Мишель, со своей стороны, призвал страны ЕС для спасения свободы передвижения в рамках Шенгена обеспечить строгий и реальный контроль на внешних границах.

Несмотря на то, что лидеры 16 стран нашли много общего в своих позициях, окончательного решения миграционной проблемы на саммите ЕС в конце июня канцлер ФРГ, в частности, не ожидает. По словам Меркель, работа над проблемой миграции "в ближайшие дни будет продолжена", при этом не нужно все время ждать решения 28 стран ЕС, включая Великобританию, а "следует обдумать, что важно для каждого".

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