В Турции на президентских выборах "проголосовали" за Путина, сообщили СМИ

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Один из избирателей, участвовавших в президентских выборах в Турции, "отдал свой голос" за президента России Владимира Путина, сообщает в воскресенье телеканал Haberturk.

Отмечается, что на участке в городе Манавгат провинции Анталья при вскрытии избирательных урн члены избиркома обнаружили бюллетень, на котором была написана от руки фамилия Путина. Рядом с ней был проставлен круглый штамп со словом evet ("да"), которым голосуют турецкие избиратели. Бюллетень был признан недействительным.

По данным телеканала, на этом участке президент Турции Тайип Эрдоган получил 111 голосов, уступив победу своему основному сопернику, кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррему Индже, за которого проголосовали 150 избирателей.

На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции, по итогам подсчета 97,8% голосов, победил Эрдоган, набрав 52,5% голосов, за Индже проголосовали 30,8% избирателей.