В Турции на президентских выборах "проголосовали" за Путина, сообщили СМИ

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Один из избирателей, участвовавших в президентских выборах в Турции, "отдал свой голос" за президента России Владимира Путина, сообщает в воскресенье телеканал Haberturk.
По данным телеканала, на этом участке президент Турции Тайип Эрдоган получил 111 голосов, уступив победу своему основному сопернику, кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррему Индже, за которого проголосовали 150 избирателей.
На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции, по итогам подсчета 97,8% голосов, победил Эрдоган, набрав 52,5% голосов, за Индже проголосовали 30,8% избирателей.