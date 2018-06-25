Науэрт раскритиковала аресты представителей "Свидетелей Иеговы"* в России

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США встревожены арестами представителей организации "Свидетели Иеговы"* в России и призывают их освободить, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Встревожены последними арестами (представителей) "Свидетелей Иеговы"* в России. Россия должна освободить их и всех других 100+ (более 100 — ред.) религиозных заключенных, многие из которых задержаны по безосновательным обвинениям в экстремизме", — написала Науэрт в своем микроблоге в Twitter.

Следственный комитет России сообщил 4 июня о задержании мужчины за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Томске, возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". По данным следствия, с августа 2017 по май 2018 года жители Томска организовали деятельность религиозного объединения, на собраниях которого изучались религиозные материалы с запрещенного на территории РФ международного сайта организации "Свидетелей Иеговы"* и вовлекали граждан в ее деятельность.

В апреле 2017 года Верховный суд России принял решение о ликвидации и признании экстремистской религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также об обращении имущества ликвидируемой организации в собственность государства. По мнению прокуратуры, чтобы избежать этого, местной организацией приняты меры по фиктивному отчуждению недвижимого имущества в пользу физлица.

Ранее госдеп США уже выступал с заявлением, где выразил обеспокоенность ростом в России числа людей, которые причислены правозащитными организациями к заключенным по политическим и религиозным мотивам, и призвал власти РФ немедленно освободить их. В частности, официальный представитель госдепа Хезер Науэрт назвала имена украинцев Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха, правозащитника Оюба Титиева и иеговиста Денниса Кристенсена.

В ответ на это посольство РФ в Вашингтоне заявило, что у США нет морального права требовать от России освободить осужденных, в том числе за терроризм, тем более что сами США ведут "постоянную охоту" за российскими гражданами в третьих странах.

*Запрещенная в России экстремистская организация