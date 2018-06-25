Науэрт раскритиковала аресты представителей "Свидетелей Иеговы"* в России

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США встревожены арестами представителей организации "Свидетели Иеговы"* в России и призывают их освободить, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
Следственный комитет России сообщил 4 июня о задержании мужчины за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Томске, возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". По данным следствия, с августа 2017 по май 2018 года жители Томска организовали деятельность религиозного объединения, на собраниях которого изучались религиозные материалы с запрещенного на территории РФ международного сайта организации "Свидетелей Иеговы"* и вовлекали граждан в ее деятельность.
В апреле 2017 года Верховный суд России принял решение о ликвидации и признании экстремистской религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также об обращении имущества ликвидируемой организации в собственность государства. По мнению прокуратуры, чтобы избежать этого, местной организацией приняты меры по фиктивному отчуждению недвижимого имущества в пользу физлица.
В ответ на это посольство РФ в Вашингтоне заявило, что у США нет морального права требовать от России освободить осужденных, в том числе за терроризм, тем более что сами США ведут "постоянную охоту" за российскими гражданами в третьих странах.
*Запрещенная в России экстремистская организация