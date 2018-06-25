РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Били под крики "слава Украине!". Как боевики С14* нападают на людей

08:0025.06.2018
(обновлено: 08:01 25.06.2018)
3304822
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМарш участников Организации украинских националистов С14 (запрещенная в России), протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2017Марш участников Организации украинских националистов С14 (запрещенная в России), протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Бойцы С14 ("Сич")* громят рынки и художественные выставки, жгут цыганские таборы. А правительство выделяет им финансовые средства — на патриотическое воспитание молодежи. Помимо организованных банд, на Украине хватает и просто активистов, готовых устроить скандал из-за русского языка. Очевидцы рассказали РИА Новости о нападениях боевиков и стычках с хулиганами.

"Никакие они не ветераны"

Тарлан Керимов называет себя украинцем азербайджанского происхождения. В конце мая он пострадал от кавказского погрома на киевском рынке "Дарынка". "Они были с арматурой, кто пытался сопротивляться, тем пшикали газовым баллончиком в лицо. Действовали просто: идут по проходам между лотками, кто попался, валят на землю и ногами его буцкают, — рассказывает Керимов. — Молодые ребята в форме с надписью "С14"*. Я тогда искренне не понимал: за что? Я же никому ничего плохого не сделал! Я никогда никому не грубил, в политику не лез. Лезгинку мы на площадях не танцевали. На ларек отец мой скопил, мне передал. Я украинец по сути, хоть и азербайджанец. А они пришли и снесли мой ларек под крики "слава Украине!" и "героям слава!".

Украинский теннисист Сергей Стаховский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Украинский спортсмен рассказал о желании задушить за русский язык

Поводом для атаки послужил конфликт одного из торговцев с ветераном АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе). "Повздорил кто-то из наших с воякой, ну и отвесил тому пощечину. А он вызвал подмогу — за честь свою постоять. Причем кто был в погромщиках-то! Пацаны лет по восемнадцать-двадцать, видно, что никакие не ветераны", — вспоминает Керимов.

Украинца азербайджанского происхождения изумила и реакция полиции. "Приехали, но просто стояли и успокаивали словами. В них летят камни и бутылки, а они: "Ребята, что вы делаете? Успокойтесь". Потом у погромщиков кончились камни, дымовые шашки, газ в баллончиках. Тогда полицейские начали их теснить, и те просто разошлись", — возмущается Керимов. Он считает, что это те же молодчики, что громили цыган в апреле.

© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкФакельное шествие националистов в честь дня рождения Бандеры
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Факельное шествие националистов в честь дня рождения Бандеры

Керимов уверен: власти заодно с украинскими националистами. "Их отвели в Деснянское РУВД, а забрали оттуда депутаты. Наши, киевские депутаты (горсовета. — Прим. ред.) — это и есть мафия, власть их покрывает! А мне надо где-то искать деньги, чтобы восстановить ларек. Они фактически уничтожили мой бизнес", — сетует он.

Украинские активисты блокируют движение крестного хода в Борисполе. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
"Правый сектор"* согласился "отжать у москалей" храмы. Но за круглую сумму

"Правые наглеют от безнаказанности"

Елена полька, живет в Киеве. О возвращении на этническую родину задумалась в последние годы. "Первого января — марш Бандеры, они специально идут мимо нашего костела. Все знают, что Бандера и оуновцы (члены Организации украинских националистов*. — Прим. ред.) воевали в первую очередь с поляками. На польских кладбищах пишут "Слава УПА*". Недавно на Крещатике избили туриста просто за то, что он говорил на польском языке", — рассказывает она.

По мнению Елены, нетерпимость к представителям других народов насаждают специально. "Простые люди — ну зачем им к кому-то приставать из-за того, что он как-то не так говорит. Пристают и бьют другие. Они всегда потом рассказывают, что это мы напали. Но все знают, кто они и кем направляются. В целом усиливается в обществе накал. Правые наглеют от безнаказанности", — говорит полька. 

Сотрудники правоохранительных органов успокаивают жителей села Лощиновка в Одесской области, где произошли столкновения и погромы домов цыган
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цыганские погромы на Украине: радикалы травят всех, кто на них не похож

Власти и сами поступают в духе активистов, отмечает Елена. "Скоро не будет школ на других языках — к 2020 году. Поэтому и думаю все чаще, как бы уехать. И не я одна — примерно у полумиллиона уже есть так называемые карты поляка на руках", — уточняет она. И обращает внимание на то, что школы для национальных меньшинств начали закрывать после победы "демократического" Евромайдана: "В 2013-м школ на польском было тридцать. В 2016-м — десять, в 2017-м — всего шесть".

Елену беспокоит и другое. "В Польше все хуже относятся к украинцам. Я езжу к своим пару раз в год и слышу эти разговоры, там Украину и украинцев упоминают только в негативном ключе", — утверждает она.

"Чому не державною мовою?"

Анастасии "посчастливилось" лично познакомиться с известной украинской детской писательницей Ларисой Ницой. "Видома письменниця" зашла в кафе в Киеве, где Анастасия работала официанткой, и сделала заказ. К негодованию Ницой ей ответили на русском языке.

Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинскую писательницу разозлил русский язык в поезде Киев — Запорожье
"Я владею украинским и русским, говорю на том языке, который удобен клиенту. Тогда дала меню и спросила на русском, не принести ли пока кофе? И получила в ответ взрыв агрессии: "Чому не державною мовою?" ("Почему не на государственном языке?" — Прим. ред.) Она громко кричала, что мы "сепары", вызвала полицию. Приехал наряд, выслушал нас", — описывает встречу с писательницей Анастасия.

"Вечером мне в фейсбуке посыпались угрозы. Ницой опубликовала пост и мою фотографию. Потом в течение недели приходили люди в кафе и писали в книгу жалоб. Мне пришлось уволиться", — подвела итог бывшая официантка. Несмотря на столкновение с такой ревнительницей мовы, Анастасия по-прежнему любит этот язык и свою страну, уезжать никуда не собирается.

Активисты радикальной организации Правый сектор. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Лукашевич: Киев должен заняться проблемой радикальных националистов

 

Детская писательница скандалит не только с официантками. Однажды Ницой, к своему ужасу, обнаружила, что в Службе безопасности Украины (СБУ) также общаются на русском. "Для меня это был шок. Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности. Я так и спросила у них: "Стоп, ребята, вы почему говорите на русском языке? Вы что, агенты Кремля?" — сокрушалась в соцсети она в начале июня.

При этом Ницой, похоже, считается моральным авторитетом. В этом особенность сегодняшнего украинского общества — и сотрудников СБУ могут обвинить в недостатке патриотизма и сознательности.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМарш националистов во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Марш националистов во Львове
А боевиков, нападающих на людей, Киев вполне серьезно воспринимает как общественных активистов. Недавно украинские СМИ сообщили, что некоторые проекты организации С14 ("Сич")* получили финансирование из государственного бюджета.
Полиция на улице Киева. Архивное фото
© РИА Новости
Freedom House отметил всплеск насилия со стороны радикалов на Украине

На откуп членам С14* отдали воспитание молодежи в "национально-патриотическом" ключе. Что ж, у "сичевиков"* богатый практический опыт. Помимо устроенного в мае кавказского погрома на киевском рынке, месяцем ранее бойцы организации спалили цыганский лагерь. 

Двадцатого апреля С14* устроила набег на табор на Лысой Горе. Боевики разогнали цыган и сожгли их палатки. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова квалифицировала эти действия как "дискриминацию по национальному признаку и разжигание вражды". После чего боевикам и выделили государственное финансирование.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Иванов
И это только цветочки. Правительство под одобрение запада вырастило поколение озлобленных фашистов, которые пока только набирают силу.
08:06
25.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
25 июня 17:00
-
Саудовская Аравия
-
Египет
25 июня 21:00
-
Иран
-
Португалия
25 июня 21:00
-
Испания
-
Марокко
Чемпионат мира по футболу 2018
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
25 июня 17:00
-
Саудовская Аравия
-
Египет
25 июня 21:00
-
Иран
-
Португалия
25 июня 21:00
-
Испания
-
Марокко
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена