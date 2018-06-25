"Били под крики "слава Украине!". Как боевики С14* нападают на людей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Бойцы С14 ("Сич")* громят рынки и художественные выставки, жгут цыганские таборы. А правительство выделяет им финансовые средства — на патриотическое воспитание молодежи. Помимо организованных банд, на Украине хватает и просто активистов, готовых устроить скандал из-за русского языка. Очевидцы рассказали РИА Новости о нападениях боевиков и стычках с хулиганами.

"Никакие они не ветераны"

Тарлан Керимов называет себя украинцем азербайджанского происхождения. В конце мая он пострадал от кавказского погрома на киевском рынке "Дарынка". "Они были с арматурой, кто пытался сопротивляться, тем пшикали газовым баллончиком в лицо. Действовали просто: идут по проходам между лотками, кто попался, валят на землю и ногами его буцкают, — рассказывает Керимов. — Молодые ребята в форме с надписью "С14"*. Я тогда искренне не понимал: за что? Я же никому ничего плохого не сделал! Я никогда никому не грубил, в политику не лез. Лезгинку мы на площадях не танцевали. На ларек отец мой скопил, мне передал. Я украинец по сути, хоть и азербайджанец. А они пришли и снесли мой ларек под крики "слава Украине!" и "героям слава!".

Поводом для атаки послужил конфликт одного из торговцев с ветераном АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе). "Повздорил кто-то из наших с воякой, ну и отвесил тому пощечину. А он вызвал подмогу — за честь свою постоять. Причем кто был в погромщиках-то! Пацаны лет по восемнадцать-двадцать, видно, что никакие не ветераны", — вспоминает Керимов.

Украинца азербайджанского происхождения изумила и реакция полиции. "Приехали, но просто стояли и успокаивали словами. В них летят камни и бутылки, а они: "Ребята, что вы делаете? Успокойтесь". Потом у погромщиков кончились камни, дымовые шашки, газ в баллончиках. Тогда полицейские начали их теснить, и те просто разошлись", — возмущается Керимов. Он считает, что это те же молодчики, что громили цыган в апреле.

Керимов уверен: власти заодно с украинскими националистами. "Их отвели в Деснянское РУВД, а забрали оттуда депутаты. Наши, киевские депутаты (горсовета. — Прим. ред.) — это и есть мафия, власть их покрывает! А мне надо где-то искать деньги, чтобы восстановить ларек. Они фактически уничтожили мой бизнес", — сетует он.

"Правые наглеют от безнаказанности"

Елена полька, живет в Киеве. О возвращении на этническую родину задумалась в последние годы. "Первого января — марш Бандеры, они специально идут мимо нашего костела. Все знают, что Бандера и оуновцы (члены Организации украинских националистов*. — Прим. ред.) воевали в первую очередь с поляками. На польских кладбищах пишут "Слава УПА*". Недавно на Крещатике избили туриста просто за то, что он говорил на польском языке", — рассказывает она.

По мнению Елены, нетерпимость к представителям других народов насаждают специально. "Простые люди — ну зачем им к кому-то приставать из-за того, что он как-то не так говорит. Пристают и бьют другие. Они всегда потом рассказывают, что это мы напали. Но все знают, кто они и кем направляются. В целом усиливается в обществе накал. Правые наглеют от безнаказанности", — говорит полька.

Власти и сами поступают в духе активистов, отмечает Елена. "Скоро не будет школ на других языках — к 2020 году. Поэтому и думаю все чаще, как бы уехать. И не я одна — примерно у полумиллиона уже есть так называемые карты поляка на руках", — уточняет она. И обращает внимание на то, что школы для национальных меньшинств начали закрывать после победы "демократического" Евромайдана: "В 2013-м школ на польском было тридцать. В 2016-м — десять, в 2017-м — всего шесть".

Елену беспокоит и другое. "В Польше все хуже относятся к украинцам. Я езжу к своим пару раз в год и слышу эти разговоры, там Украину и украинцев упоминают только в негативном ключе", — утверждает она.

"Чому не державною мовою?"

Анастасии "посчастливилось" лично познакомиться с известной украинской детской писательницей Ларисой Ницой. "Видома письменниця" зашла в кафе в Киеве, где Анастасия работала официанткой, и сделала заказ. К негодованию Ницой ей ответили на русском языке.

"Я владею украинским и русским, говорю на том языке, который удобен клиенту. Тогда дала меню и спросила на русском, не принести ли пока кофе? И получила в ответ взрыв агрессии: "Чому не державною мовою?" ("Почему не на государственном языке?" — Прим. ред.) Она громко кричала, что мы "сепары", вызвала полицию. Приехал наряд, выслушал нас", — описывает встречу с писательницей Анастасия.

"Вечером мне в фейсбуке посыпались угрозы. Ницой опубликовала пост и мою фотографию. Потом в течение недели приходили люди в кафе и писали в книгу жалоб. Мне пришлось уволиться", — подвела итог бывшая официантка. Несмотря на столкновение с такой ревнительницей мовы, Анастасия по-прежнему любит этот язык и свою страну, уезжать никуда не собирается.

Детская писательница скандалит не только с официантками. Однажды Ницой, к своему ужасу, обнаружила, что в Службе безопасности Украины (СБУ) также общаются на русском. "Для меня это был шок. Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности. Я так и спросила у них: "Стоп, ребята, вы почему говорите на русском языке? Вы что, агенты Кремля?" — сокрушалась в соцсети она в начале июня.

При этом Ницой, похоже, считается моральным авторитетом. В этом особенность сегодняшнего украинского общества — и сотрудников СБУ могут обвинить в недостатке патриотизма и сознательности.

А боевиков, нападающих на людей, Киев вполне серьезно воспринимает как общественных активистов. Недавно украинские СМИ сообщили, что некоторые проекты организации С14 ("Сич")* получили финансирование из государственного бюджета.

На откуп членам С14* отдали воспитание молодежи в "национально-патриотическом" ключе. Что ж, у "сичевиков"* богатый практический опыт. Помимо устроенного в мае кавказского погрома на киевском рынке, месяцем ранее бойцы организации спалили цыганский лагерь.

Двадцатого апреля С14* устроила набег на табор на Лысой Горе. Боевики разогнали цыган и сожгли их палатки. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова квалифицировала эти действия как "дискриминацию по национальному признаку и разжигание вражды". После чего боевикам и выделили государственное финансирование.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.