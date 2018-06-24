В Эфиопии задержали 30 человек после взрыва на митинге

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Полиция Эфиопии задержала 30 человек после взрыва на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда, в результате которого пострадали более 150 человек, сообщает издание Borkena со ссылкой на данные правительства.
Как пишет издание, к утру понедельника количество задержанных достигло 30. Полиции, в том числе, удалось задержать подозреваемых в создании "пробелов в обеспечении безопасности".
Правительство приняло решение назвать день, когда произошел взрыв, "Днем любви".