В Эфиопии задержали 30 человек после взрыва на митинге

В столице Эфиопии Аддис-Абебе на митинге в поддержку премьер-министра произошел взрыв

В столице Эфиопии Аддис-Абебе на митинге в поддержку премьер-министра произошел взрыв

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Полиция Эфиопии задержала 30 человек после взрыва на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда, в результате которого пострадали более 150 человек, сообщает издание Borkena со ссылкой на данные правительства.

В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал. В результате взрыва два человека погибли, 156 пострадали.

Как пишет издание, к утру понедельника количество задержанных достигло 30. Полиции, в том числе, удалось задержать подозреваемых в создании "пробелов в обеспечении безопасности".

Правительство приняло решение назвать день, когда произошел взрыв, "Днем любви".