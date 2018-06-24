Первая группа канадских миротворцев прибыла на базу ООН в Мали

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Группа из не менее десяти "голубых касок" из Канады прибыли на базу ООН в Мали в воскресенье, сообщает Presse Canadienne.

Как пишет издание, миротворцы прибыли в город Гао на севере страны. Эта группа будет подготавливать условия для прибытия остального контингента, который ожидается в ближайшие недели.

В общей сложности однолетняя миссия Канады в Мали насчитывает 250 военнослужащих, которые будут расквартированы в немецком лагере в Гао.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там независимое государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ключевых населенных пунктов, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.