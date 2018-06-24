Лидер группы "Океан Эльзы" выступил против украинских властей

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинский рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и экс-депутат Верховной рады Святослав Вакарчук выступил против действующей власти на Украине. Подобное заявление он озвучил перед выпускниками Украинской академии лидерства.

Вакарчук призвал молодежь стать охотниками за нечестностью и коррупцией, которые, по его словам, присущи украинской власти.

"Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей. Этот талантливый народ так много страдал, этот талантливый народ так много использовали, этим талантливым народом так много манипулировали, что уже пора сказать: хватит", — заявил музыкант.

При этом он сравнил политическую систему на Украине с гоббсовским Левиафаном и заявил, что главная черта этой системы — страх.

"Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех", — отметил Вакарчук.