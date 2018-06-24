В секторе Газа пострадали трое палестинцев в результате израильского удара

ГАЗА, 24 июн — РИА Новости. Трое палестинцев получили тяжелые ранения, попав под израильскую бомбардировку в секторе Газа, сказал РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила об ударах с воздуха по транспортному средству и повозке, которые использовали палестинцы, пускающие через границу воздушные шары с зажигательными и взрывными устройствами.

"Израильский беспилотник нанес ракетный удар по группе палестинцев на мотоцикле, в результате чего три человека были тяжело ранены. Они доставлены в больницу Шифа", — сказал аль-Кидра.

Новая угроза в виде воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами появилась с началом многотысячных палестинских протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем. Несмотря на свою примитивность, приспособления палестинцев причинили ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

Израильтяне приспособили для перехвата палестинских летательных аппаратов собственные беспилотники, регулярно открывают огонь по районам их запуска и все чаще бомбят различные объекты военизированного крыла движения ХАМАС. На правящих в секторе Газа исламистов армия возлагает ответственность за все агрессивные действия с территории анклава.