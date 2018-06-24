В секторе Газа пострадали трое палестинцев в результате израильского удара

ГАЗА, 24 июн — РИА Новости. Трое палестинцев получили тяжелые ранения, попав под израильскую бомбардировку в секторе Газа, сказал РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Израильский беспилотник нанес ракетный удар по группе палестинцев на мотоцикле, в результате чего три человека были тяжело ранены. Они доставлены в больницу Шифа", — сказал аль-Кидра.
Израильтяне приспособили для перехвата палестинских летательных аппаратов собственные беспилотники, регулярно открывают огонь по районам их запуска и все чаще бомбят различные объекты военизированного крыла движения ХАМАС. На правящих в секторе Газа исламистов армия возлагает ответственность за все агрессивные действия с территории анклава.