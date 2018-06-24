В Сингапуре подсчитали сумму на подготовку саммита США-КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. Архивное фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. Архивное фото

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сингапур потратил на организацию встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня около 12 миллионов долларов США, сообщил сингапурский МИД.

Ранее премьер Сингапура Ли Сяньлун заявлял, что стоимость саммита составит около 20 миллионов сингапурских долларов (около 15 миллионов долларов США).

"Фактические затраты правительства Сингапура составили около 16,3 миллиона долларов (12 миллионов долларов США), самой большой статьей расходов стала безопасность", — говорится в заявлении МИД на сайте ведомства.

МИД также сообщил, что Сингапур, принимая у себя американо-северокорейский саммит, сделал вклад в международные усилия по достижению мира и стабильности на Корейском полуострове.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.