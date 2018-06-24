В Ираке проверят результаты парламентских выборов

Люди на избирательном участке в Мосуле во время выборов в Ираке. 12 мая 2018

Люди на избирательном участке в Мосуле во время выборов в Ираке. 12 мая 2018

КАИР, 24 июн — РИА Новости. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака в воскресенье постановила провести ручной пересчет голосов избирателей на майских парламентских выборах на участках, где были жалобы на фальсификации.

Место и время начала ручного пересчета голосов, говорится в заявлении ЦИК, будут определены позже. К контролю над пересчетом голосов будут привлечены представители ООН, политические объединения и представители кандидатов.

Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Федеральный суд постановил, что это решение не противоречит конституции.

Первые после освобождения страны от террористов парламентские выборы прошли в Ирака 12 мая. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.