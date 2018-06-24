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В США выбрали самую уродливую собаку года

17:5124.06.2018
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© AP Photo / Jeff ChiuАнглийский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса Самая уродливая собака мира в Калифорнии, США. 24 июня 2018Английский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса Самая уродливая собака мира в Калифорнии, США. 24 июня 2018
© AP Photo / Jeff Chiu

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В американском городе Петалума, штат Калифорния, прошел тридцатый ежегодный конкурс "Самая уродливая собака в мире", сообщает Sky News.

В этом году за главный приз боролись 14 претендентов. Победителем стал 9-летний английский бульдог Жа-жа. Его хозяйка Меган Брейнард получила за победу питомца полторы тысячи долларов.

Брейнард сообщила, что нашла Жа-жа на сайте поиска питомцов. Отличительной особенностью пса является особо длинный язык.

© AP Photo / Jeff ChiuЧихуахуа по кличке Миссис Кравитц во время конкурса "Самая уродливая собака мира" в Калифорнии, США. 24 июня 2018
© AP Photo / Jeff Chiu
Чихуахуа по кличке Миссис Кравитц во время конкурса "Самая уродливая собака мира" в Калифорнии, США. 24 июня 2018

В прошлом году победу одержада неаполитанский мастиф Марта

В США выбрали самую уродливую собаку года
© AFP 2018 / Josh EdelsonВ Калифорнии прошел уже ставший традиционным конкурс на самую уродливую собаку года. На фото: китайская хохлатая собака по кличке Джози.Китайская хохлатая по кличке Джози во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2018 / Josh Edelson
В Калифорнии прошел уже ставший традиционным конкурс на самую уродливую собаку года. На фото: китайская хохлатая собака по кличке Джози.
© AFP 2018 / Josh EdelsonВторое место конкурса досталось самому возрастному участнику соревнований, 16-летнему метису брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо.Метис брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2018 / Josh Edelson
Второе место конкурса досталось самому возрастному участнику соревнований, 16-летнему метису брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо.
© AFP 2018 / Josh EdelsonПобедителем конкурса стал неаполитанский мастиф по кличке Марта. В качестве награды собака получила кубок и полторы тысячи долларов.Неаполитанский мастиф по кличке Марта, признанный самой уродливой собакой мира
© AFP 2018 / Josh Edelson
Победителем конкурса стал неаполитанский мастиф по кличке Марта. В качестве награды собака получила кубок и полторы тысячи долларов.
© AP Photo / Eric RisbergХозяйка Марты Ширли Зиндлер из Калифорнии, в отличие от своей собаки не уснула во время объявления результатов конкурса.Неаполитанский мастиф по кличке Марта, признанный самой уродливой собакой мира
© AP Photo / Eric Risberg
Хозяйка Марты Ширли Зиндлер из Калифорнии, в отличие от своей собаки не уснула во время объявления результатов конкурса.
© AP Photo / Eric RisbergЖюри конкурса выбирало победителя, исходя не только из своих предпочтений, но и учитывая реакцию зрителей. На фото: Чихуахуа по кличке "Золотко".Чихуахуа по кличке Precious во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AP Photo / Eric Risberg
Жюри конкурса выбирало победителя, исходя не только из своих предпочтений, но и учитывая реакцию зрителей. На фото: Чихуахуа по кличке "Золотко".
© AFP 2018 / Josh EdelsonВ этом конкурсе как правило принимают участие собаки, которых взяли из приюта. На фото: китайская хохлатая собачка по кличке "Бяка" со своим хозяином Джоном Адлером.Китайская хохлатая по кличке Икки во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2018 / Josh Edelson
В этом конкурсе как правило принимают участие собаки, которых взяли из приюта. На фото: китайская хохлатая собачка по кличке "Бяка" со своим хозяином Джоном Адлером.
© AP Photo / Eric RisbergПроводя подобный конкурс, организаторы пытаются обратить внимание людей на то, что даже не самых симпатичных на первый взгляд животных можно по-настоящему сильно любить. На фото: Дэйн Эндрю и его китайская хохлатая собачка по кличке "Пройдоха".Китайская хохлатая по кличке Раскаль во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AP Photo / Eric Risberg
Проводя подобный конкурс, организаторы пытаются обратить внимание людей на то, что даже не самых симпатичных на первый взгляд животных можно по-настоящему сильно любить. На фото: Дэйн Эндрю и его китайская хохлатая собачка по кличке "Пройдоха".
© AFP 2018 / Josh EdelsonКитайская хохлатая собака по кличке Чейз была удостоена третьего места конкурса.Китайская хохлатая по кличке Чейз во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2018 / Josh Edelson
Китайская хохлатая собака по кличке Чейз была удостоена третьего места конкурса.
© AP Photo / Eric RisbergВсего в финале турнира приняли участие 14 собак. На фото: китайская хохлатая по кличке "Пройдоха".Китайская хохлатая по кличке Раскаль во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AP Photo / Eric Risberg
Всего в финале турнира приняли участие 14 собак. На фото: китайская хохлатая по кличке "Пройдоха".
© AFP 2018 / Josh EdelsonКитайская хохлатая собачка по кличке Джейк.Китайская хохлатая по кличке Джейк во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2018 / Josh Edelson
Китайская хохлатая собачка по кличке Джейк.
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Матч окончен
6
Англия
1
Панама
Матч идёт
1
Япония
1
Сенегал
24 июня 21:00
-
Польша
-
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