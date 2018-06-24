Макрон назвал способы решения миграционного кризиса в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Париж предлагает для решения миграционных проблем Евросоюза активнее работать со странами, откуда или через которые идут потоки беженцев, увеличить финансирование общей погранслужбы, а также решить вопрос с платформами по работе с мигрантами при участии управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявил в воскресенье в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

В воскресенье в Брюсселе началась неформальная встрече лидеров 16 стран ЕС по проблемам миграции.

"Мы должны стремиться к эффективности. Решение, которое мы предлагаем, должно позволить нам бороться с нелегальной миграцией, сокращать потоки нелегальных мигрантов и делать это гуманно. Метод, который мы собираемся принять сегодня днем, тот, на котором Франция настаивала в последние недели, направлен на совместную работу в отношении стран происхождения или транзита, которые находятся вне ЕС. Мы уже начали это делать, что принесло первые результаты. Мы будем продолжать сотрудничество с Ливией, другими африканскими странами, будь то Балканы или Азия", — заявил Макрон.

"Мы также должны лучше защищать наши границы, речь идет об дополнительных инвестициях в Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ), а также решениях, таких, какие мы вчера представили с главой испанского правительства, по платформам по предложению УВКБ", — добавил он, призвав также к реформе процедур в рамках Дублинской системы.

Франция и Испания предлагают создать "закрытые центры" для приема мигрантов, что позволило бы облегчить процесс предоставления убежища всем, кто имеет на него право.