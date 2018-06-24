В ЛНР не исключили провокаций ВСУ во время визита делегации из Литвы

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Народная милиция ЛНР не исключает вероятность провокационных обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со стороны ВС Украины во время работы в Донбассе делегации из Литвы, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Он уточнил, что таким образом командование 53 бригады пытается поддержать утраченный положительный образ в глазах своих военнослужащих.
"Командование батальона планирует во время встречи провести провокационные обстрелы населенного пункта Нижнее с привлечением подконтрольных СМИ и обвинить в этом подразделения Народной милиции ЛНР", — заявил представитель оборонного ведомства.
"Вышеуказанная информационная акция спланирована с целью подтверждения сделанного ранее (командиром бригады Александром) Грузевичем ложного заявления о продвижении украинских подразделений в районе населенного пункта Желобок", — уточнил Марочко.