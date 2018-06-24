В ЛНР не исключили провокаций ВСУ во время визита делегации из Литвы

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (286)

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Народная милиция ЛНР не исключает вероятность провокационных обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со стороны ВС Украины во время работы в Донбассе делегации из Литвы, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"В зоне операции оккупационных сил проводит работу делегация министерства иностранных дел Литвы. В рамках визита делегация планирует посещение населенного пункта Нижнее и провести встречу с командованием батальона "Айдар" 53 бригады ВСУ", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что таким образом командование 53 бригады пытается поддержать утраченный положительный образ в глазах своих военнослужащих.

"Командование батальона планирует во время встречи провести провокационные обстрелы населенного пункта Нижнее с привлечением подконтрольных СМИ и обвинить в этом подразделения Народной милиции ЛНР", — заявил представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что руководством 53 бригады ВС Украины планируется масштабная информационная провокация с привлечением журналистов ведущих украинских СМИ: "1+1", "ICTV", "5 канал" и "Украина".

"Вышеуказанная информационная акция спланирована с целью подтверждения сделанного ранее (командиром бригады Александром) Грузевичем ложного заявления о продвижении украинских подразделений в районе населенного пункта Желобок", — уточнил Марочко.