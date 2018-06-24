В Кишиневе протестующие назвали условие прекращения митинга

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов на выборах мэра Кишинева, намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут признаны результаты голосования.
"Мы просим признания выборов и мандата мэра Андрея Нэстасе. Мы заявляем, что протесты продолжатся до тех пор, пока не будет признан мандат Андрея Нэстасе", — заявил с трибуны юрист партии PAS Сергей Литвиненко, который зачитывал резолюцию протестующих.
В митинге принимают участие более 3 тысяч человек. Поначалу все протестующие собрались у здания мэрии Кишинева, затем переместились на главную площадь столицы, а позже отправились к зданию парламента.
"Аннулирование выборов неконституционально, незаконно и представляет собой конец демократии. Это официальная установка диктатуры в нашей стране, международное сообщество это решительно осуждает… мы требуем признания выборов в Кишинев", — сказано в тексте резолюции, которая была одобрена единогласно.