В Кишиневе протестующие назвали условие прекращения митинга

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов на выборах мэра Кишинева, намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут признаны результаты голосования.

Досрочные выборы мэра проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Суд первой инстанции отказался признать результаты выборов, апелляционная палата поддержала это решение. Окончательное решение должна вынести высшая судебная палата, заседание назначено на 25 июня.

"Мы просим признания выборов и мандата мэра Андрея Нэстасе. Мы заявляем, что протесты продолжатся до тех пор, пока не будет признан мандат Андрея Нэстасе", — заявил с трибуны юрист партии PAS Сергей Литвиненко, который зачитывал резолюцию протестующих.

В митинге принимают участие более 3 тысяч человек. Поначалу все протестующие собрались у здания мэрии Кишинева, затем переместились на главную площадь столицы, а позже отправились к зданию парламента.

"Аннулирование выборов неконституционально, незаконно и представляет собой конец демократии. Это официальная установка диктатуры в нашей стране, международное сообщество это решительно осуждает… мы требуем признания выборов в Кишинев", — сказано в тексте резолюции, которая была одобрена единогласно.