На некоторых индийских пляжах запретили делать селфи

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Спасательные службы индийского штата Гоа определили на пляжах зоны, в которых запрещено делать селфи, сообщает индийский телеканал NDTV.
"В этих зонах будут стоять таблички с надписью "селфи запрещены". На эти таблички вскоре будут добавлены инструкции в картинках, номер бесплатного телефона экстренной помощи, а также список того, что можно, а что нельзя делать в Гоа", — заявил исполнительный директор агентства Рави Шанкар.
Из-за неблагоприятных погодных условий (в Индии бушует муссон) агентство рекомендует туристам не заходить в море. На всех пляжах установлены красные флаги, обозначающие опасные для плавания погодные условия. Как сообщает телеканал, сезон муссонов продлится в регионе с 1 июня по 30 сентября.
По данным СМИ, Индия лидируют по количеству жертв современной привычки делать селфи. Так, газета Washington Post сообщала, что из 27 зафиксированных в 2015 году случаев гибели людей во время селфи почти половина пришлась на Индию.