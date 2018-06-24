При покушении на президента Зимбабве пострадали почти 50 человек

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на стадионе в Зимбабве, где присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, увеличилось до 49 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
"Пока число пострадавших составляет 49, сейчас им оказывают помощь. Однако мы ожидаем, что их число может увеличиться, так как некоторые раненые могут явиться в течение дня", — заявил представитель полиции Чарити Чарамба.
Взрыв произошел в субботу стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг Мнангагвы. Сам президент не пострадал в результате инцидента и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.