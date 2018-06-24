При покушении на президента Зимбабве пострадали почти 50 человек

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на стадионе в Зимбабве, где присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, увеличилось до 49 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что 41 человек получил ранения в результате взрыва.

"Пока число пострадавших составляет 49, сейчас им оказывают помощь. Однако мы ожидаем, что их число может увеличиться, так как некоторые раненые могут явиться в течение дня", — заявил представитель полиции Чарити Чарамба.

Взрыв произошел в субботу стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг Мнангагвы. Сам президент не пострадал в результате инцидента и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.