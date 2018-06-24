Меркель не ждет скорого принятия решений по миграционному кризису в ЕС

БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Окончательного решения миграционной проблемы на саммите ЕС в конце июня не будет, она носит совещательный характер, заявила журналистам в воскресенье прибывшая на неформальную рабочую встречу в Брюсселе по проблеме беженцев канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы будем обсуждать эти вопросы здесь в преддверии саммита Совета ЕС, но мы знаем, что на Совете ЕС, к сожалению, еще не получим общего решения миграционной проблемы", — сказала Меркель.

"Поэтому речь идет о двух- или трехсторонних соглашениях по взаимному интересу", — добавила она и пояснила, что "не нужно все время ждать решения 28 (стран ЕС, включая Великобританию), следует обдумать, что важно для каждого".

По ее словам, работа над проблемой миграции "в ближайшие дни будет продолжена, сегодня у нас состоится рабочее совещательное заседание, первый обмен, не больше и не меньше".

Меркель добавила, что "встреча крайне важна для того, чтобы ответить на вопрос, сможем ли мы в ближайшие дни заключить двух- и трехсторонние соглашения" по преодолению миграционного кризиса.

"Речь идет с одной стороны о первичной миграции, то есть о беженцах, которые поступают через внешние границы ЕС. И поэтому большой темой станет защита внешних границ и сокращение нелегальной миграции в Европу. Во-вторых, речь пойдет о вопросах так называемой вторичной миграции, как мы справедливо и честно будем обходиться друг с другом внутри границ ЕС, в шенгенской зоне, как мы можем добиться здесь разумного распределения", — сказала канцлер.