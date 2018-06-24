В Афганистане оценили возможность проведения мирных переговоров с талибами*

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство Афганистана с оптимизмом смотрит на перспективы мирных переговоров с радикальным движением "Талибан"* и уверено в возможности их проведения, сообщил в интервью газете Arab News представитель президента Афганистана Шах Хусейн Муртазави.

"Была открыта новая глава, и широкая поддержка (талибами* — ред.) прекращения огня и прекращения войны вызывают оптимизм. Тот факт, что талибы* объявили о перемирии, и то, что их командиры прибыли в города и отпраздновали Ид аль-Фитра (Ураза-Байрам — ред.) с правительственными чиновниками, являются позитивными признаками того, что экстремисты будут готовы к переговорам с правительством", — заявил Муртазави.

Однако, по словам Муртазави, с момента прекращения перемирия власти Афганистана не устанавливали никаких контактов с боевиками "Талибана"*.

Ранее телеканал 1TV сообщил, что премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла призвал радикальное движение "Талибан"* начать мирные переговоры с правительством после согласия на временное перемирие в стране.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. В субботу власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"*, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

*Террористическая организация, запрещенная в России