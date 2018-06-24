МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи твиттера разошлись в оценке поведения хозяйки ресторана в Вирджинии, отказавшейся обслужить пресс-секретаря президента США Сару Сандерс.

Ранее Сандерс попросили покинуть заведение из-за ее работы на Дональда Трампа. Хозяйка ресторана Стефания Вилкинсон объяснила это несогласием с политикой президента, направленной, по ее мнению, против сексуальных меньшинств.

Некоторые пользователи осудили поступок Вилкинсон, назвав его грубым и непрофессиональным.

"Сара, вы неподражаема и я поддерживаю вас на сто процентов. У меня нет слов, чтобы описать это ужасающее поведение", — написали в комментариях.

"Бойкотируйте Red Hen, если любите Америку", — добавил @IrwinGraulich.

Другие, наоборот, поддержали право хозяйки заведения не пускать некоторых гостей.

"Вам придется учиться готовить", — пошутил один из пользователей.

"Хм, Лексингтон? Это по пути к моему сыну, в следующий раз обязательно остановится там поужинать", — поддержали Вилкинсон в комментариях.

Кроме того, некоторые пользователи указали, что публикация подобных сообщений в официальном аккаунте пресс-секретаря неэтична.

Вы нарушаете этические принципы, публикуя такие твиты с официального аккаунта, Сара. Тем самым вы <…> демонстрируете, что она (хозяйка ресторана — Прим.ред.) поступила правильно. Ее бизнесу это не навредит", — написала @GiddyHeyde.

Ранее главу Министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен вынудили покинуть мексиканский ресторан в Вашингтоне из-за протестов в заведении на фоне скандала с мигрантами.