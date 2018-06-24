В тоннеле под Ла-Маншем возобновили движение поездов

ПАРИЖ, 24 июн — РИА Новости. Движение высокоскоростных поездов Eurostar по тоннелю под Ла-Маншем между Францией и Великобританией восстановлено, сообщает компания-оператор Eurotunnel.

Ранее сообщалось, что трафик был прерван в воскресенье в обе стороны на несколько часов из-за отключения электричества.

"Движение поездов возобновляется. Поезда выехали из Великобритании и в ближайшее время начнется движение поездов из Франции", — отмечается в Twitter Eurotunnel.

Eurostar — оператор железнодорожной сети, соединяющей Лондон и графство Кент в Великобритании с городами Париж, Лилль (Франция) и Брюссель (Бельгия). Поезда Eurostar пересекают пролив Ла-Манш по Евротоннелю, проложенному под ним. Поезд Eurostar, по существу, является удлиненной модификацией состава TGV (французская сеть высокоскоростных электропоездов), приспособленной для эксплуатации в Великобритании и Евротоннеле.