Эксперт прокомментировал заявление об угрозе социального взрыва на Украине

МОСКВА,24 июн — РИА Новости. Экономист и эксперт РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины, лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко об угрозе социальных потрясений из-за повышения цен на газ по требованию Международного валютного фонда. Слова эксперта приводит телеканал RT.

"Экономика Украины просто перестаёт работать. Повышение цен на газ по требованию МВФ — одна из тех мер, которые приводят к сокращению экономической активности в стране, оттоку капитала и к дальнейшей деградации экономической ситуации…", — заявил Гинько.

Он добавил, что для изменения формата сотрудничества с МВФ необходимо вернуть кредиты, чего Украина себе позволить не может. Киеву приходится брать новые займы, которые все в большей степени идут на погашение полученных ранее.

Тем не менее, по словам Гинько, повышение цен не вызовет социальных протестов. Он отметил, что украинское общество еще не избавилось от закрепившихся в головах мифов. В качестве примеров он привел уверенность в том, что предложения ЕС и МВФ в целом являются позитивными, и убежденность в том, что до прихода к власти украинцам жилось хуже, чем сейчас.