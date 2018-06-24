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В мире

Лукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государства

15:0624.06.2018
(обновлено: 15:08 24.06.2018)
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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкПрезидент Республики Беларуссии Александр Лукашенко во время встречи в Кишиневе с президентом Молдавии Игорем Додоном. 18 апреля 2018Президент Республики Беларуссии Александр Лукашенко во время встречи в Кишиневе с президентом Молдавии Игорем Додоном. 18 апреля 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести Белоруссию к потере независимости. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лукашенко пригрозил закрыть границу Белоруссии с Россией

По словам главы государства, Минску необходимо полностью выполнять поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.

"Причина невыполнения одна — смерть", — подчеркнул Лукашенко.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", — приводит слова президента телеканал ОНТ.

О том, кто угрожает Белоруссии и в состав какого государства она может войти в случае провала в экономике, Лукашенко не рассказал.

Приватизация госпредприятий

Президент также заявил, что не будет препятствовать процессу приватизации государственных сельхозпредприятий, однако частники, со своей стороны, должны гарантировать "железные условия" для колхозов и совхозов.

Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
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Лукашенко охарактеризовал жителей Западной Украины‍

"И мое железное условие — чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", — сказал президент.

По его словам, первая волна приватизации будет носить "точечный" характер и "не обидит" крестьян. В то же время президент подчеркнул, что в одиночку государству будет трудно удовлетворить нужды агропромышленного комплекса.

В своей речи Лукашенко также отметил, что за последние 15 лет белорусский АПК шагнул далеко вперед: была гарантирована продовольственная безопасность страны, созданы агрогородки, жителей села обеспечили всем необходимым для достойной жизни. Однако прогресс не стоит на месте, отрасль необходимо развивать более высокими темпами, заключил президент.

Работа на экспорт

Лукашенко напомнил, что белорусский сельхозсектор ориентирован на экспортное производство. Ведущим потребителем до сих пор остается Россия, однако Минск продолжает расширять связи и не так давно вышел на продовольственные рынки Китая и африканских стран, отметил он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Лукашенко призвал белорусских бизнесменов искать замену российскому рынку

Ранее глава МИД республики Владимир Макей сообщил, что Белоруссия продолжает прорабатывать вопросы торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом. По его словам, определенные проблемы до сих пор остаются, однако Минск "весьма оптимистично" воспринимает перспективы взаимодействия с Брюсселем.

"Дальнейшее развитие диалога, расширение критически конструктивного диалога, поможет укреплению этой позитивной атмосферы в отношениях и принесет еще больше пользы и Беларуси, и ЕС", — считает Макей.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Serge S
Лександр Грыгорыч, тут у нас правительство с налогами и пенсиями лютует, давай к нам президентом, а?
15:30
24.06.2018
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Матч идёт
3
Англия
0
Панама
24 июня 18:00
-
Япония
-
Сенегал
24 июня 21:00
-
Польша
-
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