В США бластер Хана Соло продали на аукционе за $550 тысяч

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Оригинальный бластер, который использовал актер Харрисон Форд (Хан Соло) на съемках фантастической киноэпопеи "Звездные войны", продан на аукционе в Лас-Вегасе за 550 тысяч долларов, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.
.@AP via @THR writes about some of the highlights of today's "Hollywood Legends" #auction at @PHVegas, including the original Han Solo blaster from @StarWars: Return of the Jedi selling to @Ripleys for $550,000 and a #Superman costume fetching $200,000!https://t.co/m7UoizWf6r— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 24 июня 2018 г.
Ручной бластер EC-17 вымышленной оружейной компании BlasTech Industries используют в фильмах эпопеи имперские штурмовики-разведчики ("Biker Scout"), поэтому его также называют "бластер разведчика" или "пистолет разведчика".
Бластер сделан на заказ специально для фильма "Возвращение джедая", вышедшего в 1983 году. Окончательный дизайн пистолета из дерева, покрашенного в черный цвет, был создан художником Джеймсом Шоппе и одобрен лично режиссером Джорджем Лукасом.
В составе лота с молотка ушла копия фильма, для которого изготавливали оружие, и оригинальные документы, касающиеся съемок некоторых сцен картины.