В туннеле под Ла-Маншем приостановили движение поездов

ПАРИЖ, 24 июн — РИА Новости. Движение высокоскоростных поездов Eurostar по тоннелю под Ла-Маншем между Франции и Великобританией временно прервано из-за отключения электричества, сообщает компания-оператор Eurotunnel.

"Наш сервис временно приостановлен из-за сбоя питания на нашем французском терминале. Техники на месте прилагают все усилия, чтобы решить эту проблему", — говорится в сообщении компании в Twitter

Движение поездов временно прекращено в обе стороны. Информацию подтверждает компания Eurostar, которая сообщает в своем Twitter об отмене ряда поездов из Брюсселя в Лондон, из Парижа в Лондон и в обратном направлении.

Eurostar — оператор железнодорожной сети, соединяющей Лондон и графство Кент в Великобритании с городами Париж, Лилль (Франция) и Брюссель (Бельгия). Поезда Eurostar пересекают пролив Ла-Манш по Евротоннелю, проложенному под ним. Поезд Eurostar, по существу, является удлиненной модификацией состава TGV (французская сеть высокоскоростных электропоездов), приспособленной для эксплуатации в Великобритании и Евротоннеле.