При покушении на президента Зимбабве пострадали более 40 человек

Эвакуация пострадавших в результате взрыва на стадионе в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

Эвакуация пострадавших в результате взрыва на стадионе в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на стадионе в Зимбабве, где присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, увеличилось до 41 человека, погибших нет, сообщает местная газета Sunday Mail со ссылкой на минздрав страны.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили ранения в результате взрыва.

"Двадцать пять человек у нас (проходят лечение) в больнице Mpilo, 12 – в больнице Mater Dei, четверо – в больницах United Bulawayo. Таким образом, всего 41 человек пока обратился в наши медицинские организации с жалобами о ранениях", — сказал министр здравоохранения Дэвид Париренятва, которого цитирует издание.

По его словам, некоторым пострадавшим была проведена операция, ранения других оцениваются как незначительные.

Ранее в субботу на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг Мнангагвы, произошел взрыв. Сам президент не пострадал и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.