Палестинец, протаранивший группу израильских военных, сдался силовикам

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Палестинец, который накануне протаранил на машине израильских военнослужащих, сдался разыскивавшим его силовикам, сообщила армейская пресс-служба.

Водитель легко ранил трех солдат на Западном берегу реки Иордан и скрылся с места происшествия, вызвав подозрения в том, что его действия носили преднамеренный характер.

"После активных розысков подозреваемый… сдался представителям Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности", — сказано в пресс-релизе.

По данным новостного интернет-ресурса "Уай-нет", на допросах мужчина утверждает, что наезд произошел случайно.

Наряду с применением холодного и огнестрельного оружия, палестинцы не раз прибегали к тактике автомобильных таранов с начала нынешней волны насилия, унесшей с осени 2015 года жизни свыше 50 израильтян и иностранцев. Такие нападения, практически прекратившиеся в последние месяцы, в Израиле обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.