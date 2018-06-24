Число жертв взрыва в Эфиопии выросло до двух человек

В столице Эфиопии Аддис-Абебе на митинге в поддержку премьер-министра произошел взрыв. 23 июня 2018 года

В столице Эфиопии Аддис-Абебе на митинге в поддержку премьер-министра произошел взрыв. 23 июня 2018 года

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Второй человек скончался в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе, сообщил министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман.

В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал. Ранее сообщалось об одном погибшем и 156 пострадавших.

"Я с огорчением узнал о том, что мы потеряли еще одного человека, жертву вчерашнего нападения, который находился в отделении интенсивной терапии в больнице. Выражаю свое искреннее сочувствие и соболезнования семье, друзьям и всем эфиопам", — написал министр в своем Twitter.

Как сообщила местная газета Reporter Ethiopia, девять сотрудников сил безопасности задержаны в связи со взрывом в Аддис-Абебе.