Иранские парламентарии потребовали отставки трех министров

ТЕГЕРАН, 24 июн — РИА Новости. Группа иранских законодателей направила письмо президенту Ирана Хасану Роухани с требованием заменить трех министров на фоне экономических проблем в стране, передает агентство Tasnim.

"Письмо подписали 50 представителей", — сообщил агентству член парламента Ирана Хосейн Максуд, отметив, что это уже второе по счету письмо к Роухани.

Парламентарии требуют отставки главы министерства кооперации, труда и социального обеспечения, министра сельского хозяйства и министра экономики — ряд должностей, отвечающих за социально-экономическое развитие Ирана.

По словам Максуда, Роухани пока никак не ответил на первое письмо.

Наличие проблем в экономике страны ранее признавал президент Ирана, отмечая, что отчасти с ними связаны проходившие в конце декабря 2017 — начале 2018 года протесты в Иране. Кроме того, несколько месяцев назад в стране наблюдалось резкое ослабление местной валюты — риала по отношению к доллару так, что правительство установило фиксированный для всех банков курс — в районе 42 тысяч риалов за доллар. В то же время на свободном рынке стоимость доллара превышала отметку в 50 тысяч риалов.

Кроме того, из-за возможных санкций США после выхода из ядерной сделки под вопросом находятся контракты с крупными европейскими компаниями, в том числе Total и Airbus.