В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев

Диалог по Приднестровью и урегулирование ситуации в регионе (92)

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Изменения формата миротворческой операции на территории Приднестровья возможны только с согласия местных властей. Об этом сообщается на сайте МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

В ведомстве напомнили, что присутствие контингента России в регионе закреплено и регламентировано основополагающими документами, а российские военнослужащие выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности. Трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова.

"Таким образом, подобного род демарши <…> с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса", — отмечается в комментарии МИД.

Генассамблея ООН 23 июня приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья. Документ поддержали 64 государства, 14 выступили против, 83 воздержались от голосования.

Приднестровье, где 60% всех жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. С 1992 года регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.