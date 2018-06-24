В ДНР считают, что смена главы Донецкой области усилит влияние СБ Украины

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Давление на жителей Донбасса со стороны украинских спецслужб с назначением бывшего сотрудника СБ Украины на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации только усилится, считает председатель комитета Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидёвка.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу представил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации, им стал генерал-майор Службы безопасности Александр Куць.

"Смена руководителя так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на Александра Куця ничего хорошего не предвещает, причем для всех жителей Донбасса", — сказал Бидёвка РИА Новости.

По его мнению, решение назначить губернатором Донецкой области бывшего сотрудника СБ Украины было принято неспроста и связано оно с контролем финансовых потоков от контрабанды. Председатель комитета Народного совета ДНР напомнил, что Куць в СБУ работал на посту заместителя начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, предположив, что украинские власти с его назначением решили "увеличить свой заработок на войне с помощью ставленника из спецслужб". "Больше всего от этого пострадают люди, чьи семьи были разделены линией фронта", — отметил Бидёвка.

Он считает, что "давление на местных жителей усилится со стороны СБУ, так как коллеги Куця захотят выслужиться, тем самым заработав место пожирнее и поближе к руководству".