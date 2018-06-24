Чижов назвал возможное присоединение Македонии к НАТО ошибкой

АФИНЫ, 24 июн — РИА Новости. Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов надеется, что решение спора по конституционному названию бывшей югославской республики Македония усилит стабильность на Балканах, но считает, что вступление Скопье в НАТО станет ошибкой, которая будет иметь последствия.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в минувшее воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. По мнению сторон, оно знаменует начало новой эпохи в отношениях двух стран.

"По моему мнению, эта тема давно должна была быть решена, чтобы две страны имели отношения добрососедства и сотрудничества. Что касается содержания (соглашения), посмотрим, как будут развиваться дела, поскольку мы знаем, что есть разная реакция в двух странах", — сказал Чижов в интервью воскресному выпуску греческой газеты "Катимерини".

Он заметил, что не хотел бы комментировать конституционные процессы. "Что я хотел бы подчеркнуть — дальнейшее развитие отношений должно регулироваться на двусторонней основе, без давления зарубежных деятелей. Хотя это соглашение, как мы надеемся, укрепит стабильность на Балканах и сотрудничество двух стран, его нельзя рассматривать как предлог для быстрого присоединения вашей соседней страны в военный альянс", — сказал дипломат.

По его словам, твердая позиция России состоит в том, что она не возражает против расширения Евросоюза и каждая страна имеет право принимать свои решения.

"Расширение НАТО — это нечто иное. Это, по существу, попытка противостоять угрозам и вызовам 21-го века средствами и механизмами века 20-го", — сказал Чижов.

На вопрос, как Россия отреагирует на негативные последствия присоединения Македонии к НАТО, Чижов ответил: "Конечно, мы не будем сбрасывать ядерные бомбы… Как я сказал, каждая страна имеет право принимать решения и делать свои ошибки. Однако есть ошибки и ошибки. Есть ошибки, которые имеют последствия".

Журналист напомнил высказывания Чижова на недавней конференции Economist в Афинах о шантаже Украины со стороны Запада и спросил, не будет ли такой же радикальной дестабилизации ситуации в Македонии, как на Украине. "Надеюсь, нет", — ответил дипломат.