В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Оболонском районе Киева владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям, сообщают украинские "Вести".

По предварительной информации, между 60-летним ресторатором и несколькими мужчинами и женщинами произошел конфликт. В какой-то момент владелец заведения достал пистолет ПМ и начал стрелять по клиентам. По данным "Вестей", он заявил, что его оскорбляли в присутствии дочери.

Один мужчина погиб, еще двое попали в больницу. О причинах конфликта не сообщается. Судя по ролику с места происшествия, речь идет о кафе-баре "Арго" на Оболонской набережной.