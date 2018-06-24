Во Львове неизвестные напали на лагерь цыган

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Группа неизвестных в масках напала на лагерь цыган на окраине Львова, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

По данным полиции, в субботу вечером поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных людей в масках напала на лагерь, в котором проживают цыгане. На место выехали полицейские.

"Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению… Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Решается вопрос об открытии уголовного дела.