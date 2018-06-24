Силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждено несколько домов, сообщил в воскресенье и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"24 июня, Горловка, Никитовский район, улица Ясная, 15 – попадание рядом с домом, повреждено остекление; поселок Зайцево, улица Обручева, 40 – попадание; Полетаева, 161 – попадание", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.