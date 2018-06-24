Два полюса на выборах в Турции: сирийцы за Эрдогана, средний класс за Индже

СТАМБУЛ, 24 июн — РИА Новости. Турции предстоят президентские и парламентские выборы в воскресенье, однако наибольший интерес предсказуемо вызывают выборы лидера страны, учитывая переход к президентской системе правления. Основными соперниками эксперты называют нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата от оппозиции Мухаррема Индже. Поддерживают их порою кардинально разные слои населения многонациональной страны.
Корреспондент РИА Новости выслушал мнение благодарного Эрдогану сирийского беженца и недовольного Эрдоганом представителя среднего класса.
Сирийцы: все за Эрдогана
Прославившаяся на весь мир активными протестами площадь Таксим в Стамбуле к вечеру как обычно кишит людьми — туристами, офисными работниками, карманниками, хиппи и просто любопытствующими. На краю площади за деньги и аппетит покупателя борются сразу восемь кафе с шаурмой — они расположены по кругу, цены в них одинаковые, однако в двух из них толпа туристов не уменьшается. У менее популярного кафе скучает мастер вертела Ахмед, обрадовавшийся говорящему на арабском журналисту.
"Я искренне желаю победы Эрдогану. Все мы, сирийцы, за него", — рассказывает Ахмед, попутно уточняя, что он не гражданин Турции и не имеет права голосовать, расстроив тем самым корреспондента. Но не проходит и минуты, как он приводит из соседнего кафе менеджера — галантного сирийца с идеально уложенными волосами: Хазем, как он представился, беженец из Алеппо, недавно получивший гражданство Турции. Он рассыпается в благодарностях Эрдогану.
Индже на митинге в субботу заявил, что в случае победы в течение 48 часов направит посла в Сирию, а затем отправит обратно всех находящихся в стране сирийских беженцев — по его оценкам, около четырех миллионов человек.
"Благодаря Эрдогану мы спокойно живем и у нас есть работа, есть на что жить", — показывает Хазем на кафе с шаурмой, которое все же собирает очередь, несмотря на присутствие рядом филиала американского Burger King.
Средний класс: ждет финансового кризиса
Омер говорит, что голосовать будет за Индже, а голос за парламентариев уйдет кандидатам от оппозиционных Народно-демократической партии или прокурдской Партии демократии народов.
По его словам, он готов к победе как Эрдогана, так и Индже. "Особой разницы нет, кто будет у власти, потому что я считаю, что в течение года Турция окажется в серьезнейшем финансовом кризисе. Я это вижу, так как работаю в финансовой сфере, там большие проблемы. Вы и сами видите, как упал курс турецкой лиры, это неизбежно", — говорит Омер.
"Для меня идеальный вариант — выигрывает Эрдоган, но в парламенте его партия теряет большинство. Тогда опять же происходит кризис, но народ увидит, что вся эта придуманная Эрдоганом президентская система ужасна", — рассказал Омер. Не преминул он поругать президента и за "уничтожение памятников", в том числе на той же площади Таксим.
Особый гнев у Омера вызвала теория о существовании организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). "Это же полная чепуха, я не ожидал, но люди в это поверили", — заявил он.
Результаты выборов покажут, чья идеология оказалась сильнее и кто привлек наибольшее число избирателей. Не исключен и второй тур выборов, в который могут выйти Эрдоган и Индже.
Реальной причиной для назначения досрочных выборов эксперты считают ухудшение экономического положения страны и связанные с этим опасения Эрдогана по поводу падения своего рейтинга до 2019 года.