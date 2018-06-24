Два полюса на выборах в Турции: сирийцы за Эрдогана, средний класс за Индже

СТАМБУЛ, 24 июн — РИА Новости. Турции предстоят президентские и парламентские выборы в воскресенье, однако наибольший интерес предсказуемо вызывают выборы лидера страны, учитывая переход к президентской системе правления. Основными соперниками эксперты называют нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата от оппозиции Мухаррема Индже. Поддерживают их порою кардинально разные слои населения многонациональной страны.

Корреспондент РИА Новости выслушал мнение благодарного Эрдогану сирийского беженца и недовольного Эрдоганом представителя среднего класса.

Сирийцы: все за Эрдогана



Прославившаяся на весь мир активными протестами площадь Таксим в Стамбуле к вечеру как обычно кишит людьми — туристами, офисными работниками, карманниками, хиппи и просто любопытствующими. На краю площади за деньги и аппетит покупателя борются сразу восемь кафе с шаурмой — они расположены по кругу, цены в них одинаковые, однако в двух из них толпа туристов не уменьшается. У менее популярного кафе скучает мастер вертела Ахмед, обрадовавшийся говорящему на арабском журналисту.

"Я искренне желаю победы Эрдогану. Все мы, сирийцы, за него", — рассказывает Ахмед, попутно уточняя, что он не гражданин Турции и не имеет права голосовать, расстроив тем самым корреспондента. Но не проходит и минуты, как он приводит из соседнего кафе менеджера — галантного сирийца с идеально уложенными волосами: Хазем, как он представился, беженец из Алеппо, недавно получивший гражданство Турции. Он рассыпается в благодарностях Эрдогану.

"Конечно, пойду голосовать. Он справедливый, он честный, не любит войны и борется за правду. А как мы видим, тот, кто борется за правду, того другие быстро называют диктатором и тираном, это неправильно", — говорит Хазем. В ответ на вопрос о возможной победе Индже и его обещании выслать сирийцев обратно на родину Хазем лишь расстраивается и говорит, что не желает такого развития событий.

Индже на митинге в субботу заявил, что в случае победы в течение 48 часов направит посла в Сирию, а затем отправит обратно всех находящихся в стране сирийских беженцев — по его оценкам, около четырех миллионов человек.

"Мы не можем заставить турецкий народ навечно нас тут оставить. Если такое случится, что ж — мы вернемся, отблагодарив турецкий народ за гостеприимство. Мы будем только рады вернуться в Сирию, но сейчас условия с безопасностью не очень этому способствуют", — встревает в разговор не имеющий гражданства Турции Ахмед, которому в случае победы Индже грозит депортация.

"Благодаря Эрдогану мы спокойно живем и у нас есть работа, есть на что жить", — показывает Хазем на кафе с шаурмой, которое все же собирает очередь, несмотря на присутствие рядом филиала американского Burger King.

Средний класс: ждет финансового кризиса

От сотрудника банковского сектора Омера таких дифирамбов в адрес Эрдогана услышать не удалось. Омер на площади Таксим оказался по более тривиальной причине — работает он в деловом районе Левент, а на Таксиме у него пересадка по пути домой. Собеседник агентства придерживается довольно пессимистичных взглядов.

Омер говорит, что голосовать будет за Индже, а голос за парламентариев уйдет кандидатам от оппозиционных Народно-демократической партии или прокурдской Партии демократии народов.

По его словам, он готов к победе как Эрдогана, так и Индже. "Особой разницы нет, кто будет у власти, потому что я считаю, что в течение года Турция окажется в серьезнейшем финансовом кризисе. Я это вижу, так как работаю в финансовой сфере, там большие проблемы. Вы и сами видите, как упал курс турецкой лиры, это неизбежно", — говорит Омер.

По его мнению, в случае финансового кризиса во время правления Индже Эрдоган обвинит соперника и вернется к власти "еще более сильным".

"Для меня идеальный вариант — выигрывает Эрдоган, но в парламенте его партия теряет большинство. Тогда опять же происходит кризис, но народ увидит, что вся эта придуманная Эрдоганом президентская система ужасна", — рассказал Омер. Не преминул он поругать президента и за "уничтожение памятников", в том числе на той же площади Таксим.

Особый гнев у Омера вызвала теория о существовании организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). "Это же полная чепуха, я не ожидал, но люди в это поверили", — заявил он.

Результаты выборов покажут, чья идеология оказалась сильнее и кто привлек наибольшее число избирателей. Не исключен и второй тур выборов, в который могут выйти Эрдоган и Индже.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

Реальной причиной для назначения досрочных выборов эксперты считают ухудшение экономического положения страны и связанные с этим опасения Эрдогана по поводу падения своего рейтинга до 2019 года.