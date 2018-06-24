В Греции частный автомобиль въехал на авиабазу, сломав защитный барьер

АФИНЫ, 24 июн — РИА Новости. Частный автомобиль въехал на авиабазу Декелия в афинском районе Татой, сообщает издание militaire.gr со ссылкой Генеральный штаб ВВС.

Инцидент произошел во второй половине дня в субботу.

Автомобиль сломал защитный барьер у ворот 123-го отдела технического образования авиабазы Декелия в Татои и въехал на ее территорию.

Охрана базы немедленно блокировала машину и сообщила о случившемся полиции, которая арестовала водителя транспортного средства и расследует причины инцидента.

До сих пор неизвестно, каков был мотив водителя.