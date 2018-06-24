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Более 500 детей иммигрантов вернулись к родителям, сообщили в МВБ США

06:3724.06.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкСША. Архивное фотоСША. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Более 500 детей иммигрантов, разлученных со своими родителями из-за политики "нулевой терпимости", вернулись в семью, сообщается в заявлении министерства внутренней безопасности США, полученном в распоряжение РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Трамп призвал отложить рассмотрение иммиграционного закона

Как сообщалось ранее, в результате политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы, которая реализуется с апреля, не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и содержались отдельно от них, что вызвало возмущение в значительной части американского общества.

"Служба таможенного и пограничного контроля США воссоединила (с родственниками — ред.) 522 беспризорных детей иностранцев под стражей, которые были разлучены со взрослыми, в рамках инициативы "нулевой терпимости", — говорится в заявлении министерства.

Согласно документу, воссоединение 16 детей, которые должны были по графику встретиться со взрослыми 22 июня, было отложено из-за погодных условий, но встреча с родителями должна состояться в течение следующих 24 часов.

Также отмечается, что некоторые дети были разлучены не из-за политики "нулевой терпимости" и не будут возвращены родственникам в виду того, что взрослые в данной ситуации могут угрожать безопасности ребенка или являются преступниками.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов‍
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения. Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября. Тем временем республиканцы в палате представителей намерены уже в четверг проголосовать по законопроекту, призванному решить проблему на более долгосрочной основе.

Кризис на границе, вызванный новой политикой "нулевой терпимости", продемонстрировал крайне неприятную дилемму, перед которой оказалась администрация Трампа. Чтобы выполнить обещания перед избирателями, Трамп должен реализовывать законы о границе, а они предписывают арестовывать взрослых незаконных мигрантов. Что делать с детьми, неясно. Сам факт содержания детей во временных центрах многие считают жестоким обращением, отпустить же было бы противозаконно, да и не к кому.

Кроме того, Трамп убежден, что детей используют как "билет в Америку", поскольку предыдущая администрация содержала задержанных детей и взрослых вместе или же отпускала их. Но будут ли детей задерживать вместе со взрослыми или без них, они неизменно останутся заложниками ситуации.

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