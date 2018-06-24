Лукашенко заявил об угрозе потери независимости Белоруссии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Белоруссия рискует потерять суверенитет, если не выполнит задачи, стоящие перед национальной экономикой, заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе визита в Могилевскую область.

"Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги", — сказал Лукашенко, не уточнив, о каком государстве идет речь.

Белорусский лидер также подчеркнул, что не возражает против приватизации государственных сельхозпредприятий, но отметил, что это должно происходить на "железных условиях". Как пояснил Лукашенко, речь идет о защите интересов работников предприятий, которые должны сохранить свои места и получать достойную зарплату.