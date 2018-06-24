В Мексике шесть человек погибли при ДТП

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Шесть человек стали в субботу жертвами крупного ДТП в мексиканском штате Гуанахуато, где столкнувшиеся грузовые автомобили сбили группу рабочих.

Как сообщает полиция, трагедия произошла на платной дороге между городами Керетаро и Саламанка. По предварительным данным, грузовики в результате аварии вылетели с дороги и перевернулись, упав на рабочих, которые тянули оптико-волоконный кабель.

На месте погибли пять человек, еще один скончался в госпитале. Среди погибших был водитель одного из грузовиков.