Гутерреш осудил взрыв в столице Эфиопии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил взрыв в эфиопской столице Аддис-Абебе, в результате которого пострадали не менее 156 и погиб один человек, сообщается в распространенном в субботу заявлении пресс-службы всемирной организации.

"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью узнал новости о взрыве, произошедшем в субботу на митинге, на котором присутствовал его превосходительство Абий Ахмед, премьер-министр Эфиопии. Генеральный секретарь осуждает этот акт насилия. Он приносит свои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении.

В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.