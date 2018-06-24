МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Хозяйка ресторана в Вирджинии, выгнавшая пресс-секретаря президента США Сару Сандерс объяснила свой поступок политикой Дональда Трампа, направленной, по ее мнению, против сексуальных меньшинств, сообщает газета Washington Post. © AFP 2018 / Mandel Ngan СМИ: Науэрт может сменить Сару Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома

Как сообщает издание, несколько сотрудников заведения являются геями. Хозяйка Стефани Вилкинсон решила выдворить Сандерс из-за того, что ее подчиненные недовольны запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.

Когда пресс-секретарь американского лидера появилась в ресторане, Вилкинсон, как пишет издание, спросила у сотрудников, следует ли ей заставить Сандерс уйти. Подчиненные ответили утвердительно.

По словам Вилкинсон, она объяснила Сандерс, что у ресторана есть определенные стандарты, которых следует придерживаться. Она добавила, что спутники пресс-секретаря Трампа могут остаться, однако те также решили уйти.

Как заявила владелица заведения, к тому моменту, когда ей сообщили о приезде Сандерс в ресторан, ее уже начали обслуживать. Спутники Сандерс предложили оплатить заказ, но Вилкинсон отказалась от денег, сказав, что обслуживание будет за счет ресторана.

Президент США в конце марта подписал меморандум, запрещающий трансгендерам службу в армии. Решение об отмене данного запрета приняли при администрации Барака Обамы, но его реализацию отложили до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.