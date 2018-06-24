МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Хозяйка ресторана в Вирджинии, выгнавшая пресс-секретаря президента США Сару Сандерс объяснила свой поступок политикой Дональда Трампа, направленной, по ее мнению, против сексуальных меньшинств, сообщает газета Washington Post.
Как сообщает издание, несколько сотрудников заведения являются геями. Хозяйка Стефани Вилкинсон решила выдворить Сандерс из-за того, что ее подчиненные недовольны запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.
Когда пресс-секретарь американского лидера появилась в ресторане, Вилкинсон, как пишет издание, спросила у сотрудников, следует ли ей заставить Сандерс уйти. Подчиненные ответили утвердительно.
Как заявила владелица заведения, к тому моменту, когда ей сообщили о приезде Сандерс в ресторан, ее уже начали обслуживать. Спутники Сандерс предложили оплатить заказ, но Вилкинсон отказалась от денег, сказав, что обслуживание будет за счет ресторана.
Президент США в конце марта подписал меморандум, запрещающий трансгендерам службу в армии. Решение об отмене данного запрета приняли при администрации Барака Обамы, но его реализацию отложили до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.