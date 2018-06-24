СМИ: при протестах в Никарагуа убили еще пять человек

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Не менее пяти человек были убиты в субботу в ходе атак полиции и вооруженных отрядов сторонников правительства на протестующих в столице Никарагуа Манагуа, сообщает портал Jornada.

События произошли в районе национального автономного университета Никарагуа, когда проправительственные силы ворвались на территорию как минимум шести районов города около университета, чтобы разобрать возведенные местными жителями баррикады.

Маленький ребенок был убит случайно на руках у матери. В него попала пуля, выпущенная полицейским, сообщили очевидцы. Еще 15 человек были ранены.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. По данным доклада Межамериканской комиссии по правам человека, за это время в протестах погибли не менее 212 человек (без учета последних пяти смертей). Власти Никарагуа назвали этот доклад предвзятым.