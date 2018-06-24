МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Посольство России в Зимбабве осудило покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву, совершенное в субботу, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Ранее в субботу на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг Мнангагвы, произошел взрыв. Сам президент не пострадал и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции. По последним данным, число пострадавших составляет восемь человек.

"Посольство России в Зимбабве решительно осуждает сегодняшний акт насилия на предвыборном митинге в городе Булавайо. Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе. Разделяем желание дружественного зимбабвийского народа провести мирные и спокойные выборы. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении посольства.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.