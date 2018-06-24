Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей

КАИР, 24 июн — РИА Новости. Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу разрешения короля, позволяющего им впервые самим управлять транспортными средствами.
Судя по кадрам, которые в прямом эфире передают арабские спутниковые телеканалы из крупнейших городов Саудовской Аравии, десятки женщины с первых минут вступления в силу разрешения на управление автомобиля, выехали на своих машинах на улицу.
В сентябре прошлого года король Саудовской Аравии выпустил указ, впервые разрешающий женщинам водить автомобили. Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня. К этому дню, по словам властей страны должны были быть закончены все приготовления.
Резкие послабления в общественной сфере некогда самого консервативного королевства начались после прихода к власти в стране короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015-м и назначения им в минувшем году своего 31-летнего сына — Мухаммеда бен Салмана — наследником престола.
Несколько месяцев назад в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры, ожидается, что в скором времени в Саудовской Аравии появится и свой театр. Изменяется и социальный статус женщин. Им впервые в истории разрешили водить машину, посещать спортивные мероприятия и служить в армии. В обществе обсуждают вопрос о разрешении женщинам играть в профессиональный футбол и обязательности ношения традиционного арабского платья-абайи.
EXCLUSIVE: First woman takes the wheel in #SaudiArabia's #Jeddah— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 июня 2018 г.
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