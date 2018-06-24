Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей

КАИР, 24 июн — РИА Новости. Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу разрешения короля, позволяющего им впервые самим управлять транспортными средствами.

Судя по кадрам, которые в прямом эфире передают арабские спутниковые телеканалы из крупнейших городов Саудовской Аравии, десятки женщины с первых минут вступления в силу разрешения на управление автомобиля, выехали на своих машинах на улицу.

В сентябре прошлого года король Саудовской Аравии выпустил указ, впервые разрешающий женщинам водить автомобили. Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня. К этому дню, по словам властей страны должны были быть закончены все приготовления.

Резкие послабления в общественной сфере некогда самого консервативного королевства начались после прихода к власти в стране короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015-м и назначения им в минувшем году своего 31-летнего сына — Мухаммеда бен Салмана — наследником престола.

Бен Салман, став наследником, принял амбициозный стратегический план развития — Vision 2030 — по коренному преобразованию королевства. Реформы касаются как экономической, так и общественной сферы. Он намерен резко снизить зависимость экономики страны от нефти и развивать частный сектор. В общественной жизни наследник престола планирует сделать королевство более открытым и прогрессивным, не отказываясь от традиционных ценностей саудовского общества.

Несколько месяцев назад в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры, ожидается, что в скором времени в Саудовской Аравии появится и свой театр. Изменяется и социальный статус женщин. Им впервые в истории разрешили водить машину, посещать спортивные мероприятия и служить в армии. В обществе обсуждают вопрос о разрешении женщинам играть в профессиональный футбол и обязательности ношения традиционного арабского платья-абайи.