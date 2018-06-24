СМИ: в Анкаре задержали 11 членов РПК, готовивших провокации на выборах

СТАМБУЛ, 24 июн — РИА Новости. Силовики в турецкой столице Анкаре в субботу задержали 11 членов считающейся в стране террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК), подозреваемых в подготовке провокаций на президентских и парламентских выборах в воскресенье, сообщает государственное агентство Anadolu.

По данным агентства, в ходе операции антитеррористического управления по безопасности Анкары в субботу были задержаны 11 членов РПК. Сообщается, что они "обсуждали подготовку провокаций" в составе группы. Деталей относительно характера готовившихся акций не приводится.

Мера пресечения в отношении задержанных пока не выбрана, отмечает агентство.

Также агентство сообщило о задержании в городе Измир шестерых человек по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, в которой толпа выкрикивает некие, предположительно, оскорбительные лозунги — звук в большей части видео запикан.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.