Трамп считает Ким Чен Ына "великим переговорщиком"

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын является "великим переговорщиком".

"Что более важно, у меня очень хорошие отношения, у нас хорошая химия, мы хорошо ладим. Он — умный, жесткий, великий переговорщик. Он видит великое будущее для Северной Кореи", — сказал президент США, выступая в Лаc-Вегасе.

По словам Трампа, перед тем, как его избрали президентом, все выглядело так, что США "начнут войну с Северной Кореей, которая могла бы унести жизни 50 миллионов людей".

"Я думаю, что мы достигли великого прогресса. И это произошло гораздо быстрее, чем кто-либо мог подумать", — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР. В госдепе отмечали, что диалог с северокорейской стороной продолжается, и госсекретарь США Майк Помпео вскоре встретиться с представителями КНДР, однако даты пока неизвестны.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.