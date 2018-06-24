Трамп считает, что сможет решить торговые споры с Китаем

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что сможет решить проблему торговых споров с Китаем, поскольку у него установились "хорошие отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы, вероятно, потеряли за последний год 500 миллиардов долларов в торговле с Китаем. Так что мы запустили процесс (переговоров — ред.), и я думаю, что это будет урегулировано с Китаем, потому что у нас очень хорошие с председателем Си", — сказал президент США, выступая в Лас-Вегасе на форуме республиканцев.

Американский лидер выразил надежду, что в конце концов ему удастся "поладить с Китаем".

Трамп 15 июня ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. В распространенном заявлении американского президента говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Несмотря на это китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.