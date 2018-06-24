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Вопрос миграции в ЕС: встреча в Брюсселе покажет, возможен ли консенсус

00:3124.06.2018
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкМигранты, прибывшие в Испанию, в порту ВаленсииМигранты, прибывшие в Испанию, в порту Валенсии
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Неформальный мини-саммит по миграции с участием порядка 16 государств ЕС пройдет в воскресенье в Брюсселе, на нем лидерам предстоит в преддверии заседания Евросовета в конце месяца достичь политического консенсуса по черновику с идеями о путях решения миграционной проблемы, ставшей общеевропейским "яблоком раздора".

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии
© AP Photo / Emilio Morenatti
Франция и Испания предлагают создать "закрытые центры" приема мигрантов

Тема миграционной реформы, как ожидается, должна стать одной из ключевых на предстоящем 28-29 июня общем Евросаммите, однако острота вопроса потребовала созыва предварительной встречи, на которой все заинтересованные страны могли бы заранее наметить согласованные решения для выхода из кризисной ситуации.

Хроническая проблема

Инициативу созыва неформальных переговоров взял на себя глава ЕК Жан-Клод Юнкер, ранее выдвинувший свой вариант стратегии решения миграционной проблемы. В возглавляемом Дональдом Туском Евросовете, который формально должен был бы заниматься организацией такой встречи, от нее дистанцировались.

Президент Франции Эмманюэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Макрон выступил за санкции против стран ЕС, отказавших мигрантам в убежище
На этой неделе Юнкер заявил, что "если бы все страны прилежно следовали предложениям ЕК в рамках пересмотра "дублинской системы", то ЕС не столкнулся с сегодняшней проблемой". Еще в 2016 году ЕК предложила изменить действующие правила, чтобы распределить беженцев по другим странам ЕС в случае, если их приток в страну въезда будет избыточным.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз. Еврокомиссия со своей стороны предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечения "более справедливого распределения" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию.

Баннер с надписью Не моя Европа во время акции протеста против миграционной политики ЕС в Риме, Италия. Архивное фото
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
В Италии заявили об угрозе развала ЕС в течение года
По мнению исполнительной коллегии ЕС, распределение просителей убежища необходимо квотировать с учетом численности населения и объема ВВП каждой из стран. Однако Дональд Туск ранее выступил с критикой такого подхода, заявив, что вопрос об обязательных квотах на распределение беженцев между странами ЕС стал серьезным фактором разделения и в этом смысле оказался неэффективным. В рамках своего вклада в решение вопроса с 22 по 26 июня Туск совершает мини-турне по европейским столицам: Вена, Будапешт, Гаага, Париж, Лондон, Берлин.

Изначально на воскресный мини-саммит по миграции планировали прибыть восемь стран. По данным СМИ, это Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария, Австрия и Мальта. На этой неделе представитель ЕК сообщил, что число участников увеличилось до 16, и интерес к переговорам проявили, в том числе Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Словения, Дания, Финляндия, Швеция. Страны Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) в Брюссель не поедут, решительно отвергая идею обязательных квот на прием беженцев.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер Болгарии потребовал закрытия внешних границ ЕС для мигрантов
Спешка с созывом неформальных переговоров также может быть связана с политическими разногласиями внутри ФРГ. Баварские консерваторы ранее пошли навстречу требованиям канцлера Ангелы Меркель и предоставили ей две недели для поиска общеевропейского решения в борьбе с нелегальной миграцией, это позволило "заморозить" правительственный кризис.

Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером ранее обещал после 1 июля ограничить въезд беженцам в одностороннем порядке, если европейского решения не будет. Меркель и возглавляемый ей Христианско-демократический союз (ХДС) настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства, даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня, нет.

Как менялся Европейский союз
© РИА Новости, Инфографика
История и перспективы Европейского союза

Не позднее минуты до кризиса?

Венгерские полицейские наблюдают за беженцами на границе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Евросоюз изучит новые законы Венгрии по миграции
Ранее на этой неделе Юнкер отказался раскрывать журналистам элементы стратегии, которую намерен продвигать на переговорах. Но в шутке, которую он использовал для описания сложившейся ситуации, прочитывался намек, что надежда на достижение консенсуса есть. "Не позднее этого", — заявил глава ЕК, отвечая на вопрос журналиста, не означает ли срочный созыв встречи по миграции, что для ЕС настало время "без одной минуты полночь". Спикер Европарламента Антонио Таяни со своей стороны заявлял, что Евросоюз может оказаться в опасности без решения миграционного вопроса.

Из просочившихся в прессу фрагментов "черновика" известно, что одной из обсуждаемых идей может стать создание за пределами ЕС региональных центров по приему мигрантов. Источник в структурах ЕС ранее сообщил РИА Новости, что концепция "региональных платформ" для работы с беженцами и мигрантами "включена в проект выводов Евросовета", но документ может сильно измениться по мере его доработки на разных уровнях.

Мигранты в порту Тарифа на юге Испании. Архивное фото
© AP Photo / Marcos Moreno
Постпреды ЕС не договорились о расселении беженцев, сообщил источник
За такой вариант, в частности, высказывался премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он также намерен настаивать на закрытии внешних границ ЕС для мигрантов, за исключением тех, кто бежит из зоны военных конфликтов.

Еврокомиссия предлагает финансовую и материальную помощь странам Северной Африки — Алжиру, Египту, Ливии, Тунису, Нигеру и Марокко — в обмен на сдерживание притока беженцев в ЕС. За идею усиления борьбы с организаторами нелегальной миграции вместе с мерами по созданию экономических возможностей в странах, откуда фиксируется приток мигрантов, высказывалась и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Германия и Франция заявляли о намерении совместно бороться с вторичной миграцией на территории Евросоюза, не допуская переезда уже зарегистрированных беженцев в другие страны сообщества. Согласно сообщениям в СМИ, для этого предусматривается "контроль над исходящими отправлениями в аэропортах, автобусных станциях и вокзалах", а для ожидающих решения по статусу беженца должна быть установлена обязанность оставаться в стране, которая рассматривает заявление.

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Австрия представила приоритеты в решении проблем миграции в ЕС
В субботу французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на базе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев предлагается создавать "закрытые центры" для приема мигрантов.

Италия намерена выступить с предложением разработки дорожной карты для заключения соглашений с североафриканскими странами для снижения миграционного давления, ускорения процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

Австрия, чье председательство в ЕС начнется 1 июля, планирует в рамках решения миграционных проблем усилить мандат и оснащенность европейского пограничного агентства Frontex, а также сосредоточить усилия на налаживании сотрудничества со странами транзита и реформе системы предоставления убежища. Вена предлагает "в качестве ответа на проблему миграции сделать сильный акцент на связи гуманитарной помощи с политикой долгосрочных мер развития, чтобы предоставить экономические перспективы в странах происхождения, в особенности для молодежи".

Власти ЕС ранее дали старт переговорам по реформе визового кодекса, предусматривающей ужесточение правил выдачи виз в странах, которые недостаточным образом сотрудничают по вопросам реадмиссии, также обсуждаются поправки в шенгенские соглашения, которые позволят странам на год восстанавливать контроль на внутренних границах.

Что будет, если…

Мигранты. Архивное фото
© AP Photo / Armin Weigel/ DPA
ЕК может помогать странам Северной Африки в обмен на сдерживание беженцев
Но главным камнем преткновения пока остается реформа "дублинской системы", которая, по мнению многих европейских политиков, давно не работает. По Дублинскому соглашению страны-члены ЕС имеют право депортировать нелегальных мигрантов в ту страну, через которую они прибыли в Евросоюз. Греция и Италия высказывались против этого.

Воскресный мини-саммит будет лишь "пробным шаром" перед основным саммитом в конце июня, отдельных решений или общего заявления по итогам встречи не ожидается, так как переговоры в Брюсселе 24 июня носят совещательный характер.

Многоголосие мнений европейских стран по миграции рискует, в случае, если на Евросаммите 28-29 июня не удастся принять общих решений, обернуться стремлением отдельных стран решать миграционные вопросы самостоятельно, односторонними мерами. Против таких попыток выступает Еврокомиссия.

Беженцы на вокзале Келети в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Мигранты дробят Запад — теперь уже официально
Венгерские парламентарии ранее одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".

Лидер фракции либералов и демократов Ги Верхофстадт на слушаниях в Европарламенте предлагал подумать о том, чтобы обратиться в суд на основании статьи 265 договора о функционировании ЕС, "которая дает право парламенту подавать жалобы на Совет, если он оказывается не способным действовать", в частности, в достижении договоренностей о реформах миграционной системы. Позднее предложение подать в суд на руководящие органы Евросоюза за "бездействие" в разрешении миграционного кризиса и проведении реформ "дублинских соглашений" нашло поддержку и во фракции "Европейских объединенных левых".

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут

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